La liga que estaría dispuesta a cambiar las reglas del fútbol en su país con tal de contar con Messi

Si bien el Paris Saint Germain tiene la prioridad, ya que negocia para renovarle el contrato, hay varios interesados en tener a Lionel Messi si decide ponerle punto final a su estadía en Francia. Barcelona sueña con su vuelta, el Al Hilal de Arabia Saudita preparan millones para tentarlo y en las últimas horas la Major League Soccer le brindó todo su apoyo a David Beckham, dueño de Inter Miami, para conseguir la contratación del astro rosarino.

Don Garber, comisionado de la liga estadounidense, lo confirmó dialogo con el sitio The Athletic: "Estás lidiando con quizás el jugador más especial en la historia del fútbol. Entonces, cuando hay rumores de que él está conectado con Miami, eso es genial. Y si pudiera suceder, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia, y como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. No puedo dar más detalles que eso porque no los tenemos".

"Los equipos tienen la flexibilidad de hacer cosas únicas, pero la MLS es una sola entidad. Si estás vendiendo algo que es propiedad del colectivo, el colectivo tiene que aprobarlo. Entonces, lo que sea que Jorge Mas (dueño del equipo) decida, con la ayuda del vicepresidente ejecutivo de la MLS, Todd Durbin, será fuera de la caja", explicó el directivo.

Para cerrar, Garber señalo: "El mercado de fichajes está explotando de formas inimaginables. Tendremos que estructurar un trato que lo compense de la manera que él y su familia esperan. ¿Qué es eso? Honestamente, no lo sabemos hoy". Estas frases están teniendo repercusión mundial y los fanáticos estadounidenses se frotan las manos teniendo en cuenta que, si se concreta, podrán disfrutar el rosarino durante los años previos a la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Mientras tanto, Leo se prepara para jugar por una nueva fecha de la Ligue con el PSG. Será ante Nantes, desde las 17. El club parisino lidera el certamen, suma 60 puntos y le sacó una buena ventaja a Olympique de Marsella (52), su clásico rival al que venció en la fecha pasada, y a Mónaco y Lens (50).