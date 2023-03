Grave acusación de Miele sobre la Libertadores que ganó San Lorenzo con Tinelli: "Grondona le…"

Fernando Miele es, sin dudas, uno de los presidentes más importantes de la historia de San Lorenzo. El directivo estuvo al frente del club entre 1986 y 2001, lapso en el que se construyó el estadio Pedro Bidegain, inaugurado en 1993. Una vez afuera de la institución, debió afrontar un juicio oral y público por el presunto delito de administración fraudulenta, del que fue absuelto.

Actualmente, Miele tiene el ingreso prohibido al club y apareció en escena para tirar una bomba que sacude Boedo. Durante el programa "El Loco y el Cuerdo", que conduce Flavio Azzaro, se refirió a la Copa Libertadores ganada en 2014 y lanzó frases que seguramente tendrán repercusión. "Esa se la ganó Don Julio (Grondona)", expresó sin filtro.

Luego, agregó: "Ellos (por Tinelli y Lammens) ganaron la Copa y fue la sombrilla. Grondona le hizo ganar esa Copa. Dijo que si no, se le iba Tinelli y San Lorenzo quedaba acéfalo. Había perdido los dos primeros partidos de la serie. Me llamó y me dijo, 'me vas a tener que perdonar, estoy jugando contra vos'. Y le dije 'conmigo no, mientras juegues para San Lorenzo ya está".

Además, en la extensa charla, reconoció que incentivó a Independiente para que le gane a Gimnasia en la última fecha del recordado campeonato de 1995: "200.000 dólares fueron. Eso lo arregló Ruggeri. Los premios los arreglan entre los jugadores, los dirigentes no tenemos nada que ver. Tinelli no puso una moneda".

Tiempo atrás, Miele había confesado que "con Tinelli hablamos siempre, le dije que el club no se puede abandonar, no es un colegio donde se hacen pruebas para ver si a fin de año pasas o repetís", pero al parecer esa relación ya está rota del todo y aprovechó el momento para revelar una situación que seguramente retumbará en Boedo.