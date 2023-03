El Consejo de Boca abrió la puerta para el regreso de un campeón del Mundo en Qatar

Los miembros del Consejo de Fútbol de Boca, Mauricio Serna y Raúl Cascini, le abrieron la puerta al campeón del Mundo con la Selección Argentina y actual futbolista de la Juventus, Leandro Paredes, al afirmar que si él lo desea, "mañana viene a pelear un puesto" en el equipo dirigido por Hugo Ibarra.

Boca sueña con la vuelta de Paredes.

"Siempre nos viene a visitar cuando está por acá. Ojalá que un día vuelva y se ponga la camiseta: es un campeón del mundo. No es fácil, es un jugador muy joven. Si él llama, mañana viene a pelear un puesto en Boca", respondió el colombiano, en diálogo con D'Sports.

La situación actual de Paredes no está clara ya que en la Juventus, club al que llegó cedido del París Saint-Germain, no tiene muchos minutos y los problemas financieros del elenco italiano complicarían su continuidad. Sin embargo, el volante aseguró hace algunas semanas que "todavía no" es el momento de regresar a Boca, ya que pretende seguir jugando en Europa.

Cascini, en tanto, aprovechó para describir el trabajo de los juveniles del plantel y valoró su crecimiento: "Se ponen la camiseta y demuestran que están a la altura. Eso es lo más importante, coincidimos nosotros y también el plantel que tiene jugadores grandes crecidos en el club como (Javier) García, (Facundo) Roncaglia, Pol (Guillermo Fernández), llevan esto adelante junto con (Marcos) Rojo, el Pulpo (Diego González). Todo eso es lo que lleva a los chicos al máximo", cerró.

Boca recibirá el próximo lunes en la Bombonera a Defensa y Justicia desde las 21, por la sexta fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Espinoza. En tanto, falta confirmar la fecha del 25 o 26 de marzo para el partido por los 32avos de la Copa Argentina ante Olimpo de Bahía Blanca.