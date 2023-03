La tremenda frase de Xavi sobre sobre una posible vuelta de Messi al Barcelona: "Hablo seguido con él, estamos..."

La expectativa por el futuro de Lionel Messi revolucionó España en las últimas horas, luego de que el vicepresidente del Barcelona FC, Rafael Yuste, reconociera contactos del club con el entorno familiar del futbolista. Ante tal revuelo, el rumor de una posible vuelta del astro al club donde debutó llegó a oídos del entrenador Xavi Hernández, quien buscó mantener la calma pero no pudo evitar soñar con tenerlo otra vez.

Durante la tradicional conferencia de prensa del club catalán, al entrenador respondió sobre una posible llegada, especulada para julio (se vence el contrato de Messi con el PSG el 30 de junio). "Estamos a un mes de poder ganar dos títulos importantes y no es momento para hablar de fichajes ni de Leo. Hay que hablar del Elche, el Madrid y lo que viene", evadió el DT.

Sin embargo, luego sí se refirió al capitán de la Selección argentina: "Claro que estoy enamorado de Leo. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros. he visto el futbolista que es. La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan. Lo más importante es que la gente se ilusione. El termómetro del Camp Nou no falla. La gente está ilusionada como se vio en el Clásico”.

“Creo que no es momento para hablar del regreso de Leo. Tengo amistad. Hablo seguido pero no es momento por el bien de Leo, ni del club ni de la plantilla. Es un tema que estamos tratando, tengo amistad por él pero se está haciendo y ojalá se pueda hacer. Me gustaría que volviera para ayudarnos. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia del club y de la historia del fútbol", señaló después.

Para cerrar, Xavi aseguró que no la vuelta de Messi al Barcelona no está en su poder y añadió que "depende más de lo que quiera hacer Leo. Lo ha ganado todo en el fútbol y depende de su felicidad. Si quiere volver y tiene esta voluntad, lo hablaremos pero no lo hemos hablado demasiado. Tengo amistad y relación y si quiere volver, yo encantado”.