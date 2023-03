El video inédito de un joven Scaloni confesando de quién es hincha fanático: “Mi abuelo me hizo de…”

El mejor entrenador del mundo se llama Lionel Scaloni. Al argentino no solo lo avala el recientemente obtenido premio The Best, sino también los laureles en la Selección argentina: campeón de América, de la Finalissima, del Mundo y récord de 36 partidos invicto. Pero hasta el mejor técnico, también supo ser un joven futbolista ilusionado con jugar en el club del cual era hincha: Boca Juniors.

Recientemente se viralizó un video del actual entrenador del Seleccionado nacional en el que confesaba su deseo de jugar en el Xeneize, luego de obtener la Copa del Mundo Sub-20 en Malasia, junto al ahora vicepresidente del club, Juan Román Riquelme. Por ese entonces, Scaloni dejó Newell's (donde hizo inferiores) para jugar en Estudiantes. Previo a continuar su carrera en Europa.

“Soy hincha de Boca. Jugaba en Newell’s y no era hincha de Newell’s, pero dejaba hasta el último sudor en la cancha”, se lo oye decir a Scaloni. Luego, en broma, mientras está escribiendo un papel, le preguntan "¿Qué firmaste ahí? ¿No será el pase a Boca, no?”. La respuesta es contundente: “Ojalá".

En otro pasaje, el video publicado en la cuenta @inorealdescalo lo tiene a Scaloni reconociendo su deseo de jugar en el club: "Sí, seguro. Ese es mi sueño y después irme a jugar a Europa, pero por Boca quiero pasar. Mi abuelo se murió hace mucho y él me seguía a todos lados. Él me hizo hincha de Boca”.

En 2006, el futbolista que luego jugaría el Mundial de Alemania, reconoció en una entrevista con MTV que estuvo cerca de fichar para el equipo de la Ribera. De hecho, Carlos Mac Allister (padre de Alexis, dirigido por Scaloni en la Selección) señaló que intentó llevarlo al club pero las negociaciones se frustraron desde el comienzo. El actual técnico terminó su carrera sin poder cumplir su sueño.

Ya campeón del mundo, confesó que su fanatismo por el club fue perdiéndose. ¿Será su deseo dirigir a Boca en el futuro?