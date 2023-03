Bomba: la fuerte revelación del vicepresidente del Barcelona sobre la vuelta de Messi: "Me encantaría que..."

Lionel Messi ya se encuentra cambiando el chip. Después de la emoción por los amistosos con la Selección argentina y la serie de reconocimientos que recibió, ya se encuentra entrenando en Paris Saint-Germain, donde el clima es hostil luego de la eliminación de la Champions League y con la duda puesta en su continuidad. Su contrato vence a mediados de año y cada vez es más fuerte la posibilidad de salir del club parisino. La mayor incógnita es dónde jugará.

Este viernes, durante la rueda de prensa de presentación del torneo Barça Academy World Cup, el vicepresidente del Barcelona, Rafael Yuste, expresó su deseo de que el astro argentino regrese al club de sus amores y hasta reconoció: "Por supuesto que tenemos contactos", con la familia del delantero.

Rafael Yuste junto al presidente Laporta. Foto: @FCBarcelona_es

El dirigente fue consultado sobre la posibilidad de cruzarse con Messi y pedirle su regreso y respondió: "Y... te tengo que decir que sí a todo. A lo que me has preguntado te diría que sí porque sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos, que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto, cuando fue su salida, por lo tanto tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club”. Luego confesó: "Por supuesto que me encantaría que volviese".

Además, el compañero de gestión de Joan Laporta admitió que hubo una reunión con el padre del futbolista sobre un posible regreso. Sin embargo, condicionó esta posibilidad a la situación económica que atraviesa Barcelona, que será determinante para el regreso del 10, en el marco de las normativas referidas al fair play financiero impuestas por La Liga.

"Lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que terminar bien", aseguró Yusta sobre el retorno. Messi tiene contrato hasta el 30 de junio de este año y el próximo domingo volverá a ponerse la camiseta del PSG.