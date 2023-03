ATP 500 de Dubai: la tremenda racha positiva que le cortaron a Djokovic

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, sufrió este viernes la primera derrota de la temporada al caer con el ruso Daniil Medvedev por un doble 6-4 en 1 hora, 35 minutos en una de las semifinales del ATP 500 de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

El serbio, cinco veces campeón del torneo (2009, 2010, 2011, 2013 y 2020), cortó una racha de 20 victorias consecutivas que incluyó la coronación del Abierto de Australia, su 22do. título de Grand Slam, y el ATP 250 de Adelaida, en enero, más el ATP Finals de Turín en noviembre. Su anterior derrota había sido ese mismo mes ante el noruego Holger Rune en la final del Masters 1000 de París.

El ruso le propinó a Djokovic su primera derrota del año.

Medvedev, ex número uno y séptimo en el actual escalafón, no derrotaba a Novak Djokovic desde la final del US Open 2021 y con la victoria de hoy acortó 5-9 el historial de enfrentamientos entre ambos.

El ruso definirá el título con su compatriota Andrey Rublev, quien a su vez eliminó al alemán Alexander Zverev 6-3, 7-6 (9) en la otra semifinal.

Medvedev tiene ventaja por 4-2 en el registro de partidos disputados por el circuito ATP pero en los últimos dos cruces la victoria la correspondió a Rublev (Cincinnati 2021 y Finals 2022).