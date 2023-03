Cambios en el Lobo: tajante medida de Sastre en Gimnasia

Todavía se respira bronca por el empate que sufrió Gimnasia contra Morón con cinco minutos fatales que derivaron en el 2 a 2 del Gallo. El cambio de sistema para intentar cerrar el encuentro con cinco defensores (cuatro de ellos centrales) fue motivo de crítica una vez consumada la igualdad.

El ingreso de Ferrari para conformar una línea de tres zagueros junto a Gutiérrez y Ortiz terminó desordenando a la última línea y fue ahí cuando llegó la reacción rival.

Justamente, Ferrari no figura en la nómina de concentrados que se dio a conocer hoy para viajar a Buenos Aires para medirse con Almirante Brown, el puntero de la Zona A, este viernes desde las 19:05 hs.

¿Tirón de orejas? Si bien el ex All Boys y San Lorenzo quedó expuesto, es cierto que no tuvo culpa directa en ninguno de los dos tantos rivales. En su lugar viajará Sebastián Olivares, quién había estado ausente en el último partido.

Pensando en el equipo titular, Villarruel arrastra una pequeña molestia pero llegaría sin inconvenientes, mientras hay que ver si toca la zona ofensiva.

Nasta con su gol parece ganarse un lugar, mientras que resta definir quiénes lo acompañarán. Con el propio Villarruel, López y Serrato con lugar asegurado, quedan dos puestos vacantes a llenar.