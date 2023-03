La tajante frase de Scaloni sobre el nivel de Curazao tras el 7-0 de Argentina: “Quedó demostrado que…”

La Selección argentina hizo los deberes y cerró de excelente manera la semana de festejos de los campeones del mundo. En el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, la Albiceleste venció por 7-0 a Curazao con un triplete de Lionel Messi y los restantes goles de Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María (de penal) y Gonzalo Montiel.

Post partido, Lionel Scaloni dijo presente en conferencia de prensa y analizó lo sucedido luego de una semana plagada de festejos: "Es difícil explicar que está bueno festejar, pero había que preparar el partido. A nosotros nos gusta competir, eso es lo más importante de cara a lo que viene".

"En cuanto a los festejos, no vamos a terminar nunca de festejar. Me parece justo y merecido que todo el país pueda disfrutar de la Selección. En este caso tocó Santiago del Estero y, como siempre digo, me gustaría que hubiera pasado en el resto del país porque es algo histórico que pasa muy poco. No se para de festejar, aunque desde nuestra parte ya pensamos en lo deportivo", añadió el DT campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

Con respecto a la seriedad con la que afrontó el partido ante Curazao, Scaloni reveló: "El partido lo preparamos como todos, creemos que no hay rival chico. Tenemos el ejemplo del primer partido del Mundial. Nos preparamos para competir todos los partidos, da igual el rival que sea. Respetamos la camiseta que llevamos puesta"

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, el DT de la Selección se refirió al nuevo récord que alcanzó Lionel Messi: "Sobre los 102 goles, espero que sean más. Merece todo el reconocimiento y está bueno que haya sido en suelo argentino. Eso tiene un valor especial también".