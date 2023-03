Óscar Córdoba, lapidario con su compatriota Villa: "Para que en Boca te silben, es porque…"

Óscar Córdoba es palabra autorizada para opinar del mundo Boca. El arquero colombiano, protagonista importante en la historia del club xeneize, realizó una entrevista con Doble Amarilla por D Sports Radio y apuntó contra Sebastián Villa por su bajo rendimiento en esta parte de la temporada.

"Para que en Boca te silben, es porque la actitud dentro de la cancha no fue la que necesita esta camiseta. Está atravesando un bajón como cualquier deportista. Es el jugador más rápido y cuando baja la marcha se nota", expresó y, luego, aseguró: "Boca siempre es una bomba de tiempo, es un universo paralelo que se lleva puesto a quien no está preparado".

Córdoba apuntó contra Villa.

"Si el grupo que conforma el cuerpo técnico no está firme y los dirigentes no están seguros, el trabajo del DT queda en la cuerda floja. En Boca tenés que estar por encima de la media de cualquier equipo Los últimos entrenadores no tienen tanta experiencia y en Boca no hay mucho tiempo para aprender porque es una bomba. Lo único que faltó, fue ganar un título internacional", señaló.

En la misma línea, reflexionó: "Veo mucha confusión en Boca, debemos entender qué están sintiendo los muchachos y si pueden acompañar a Ibarra en este momento. Si se va Ibarra creo que la dirigencia buscará otro estilo de entrenador. Debe ser un DT que tiene que ganar siempre no importa jugando bien o mal. Hoy las responsabilidades son compartidas".

Para cerrar, reveló que le hubiera gustado acompañar a Juan Román Riquelme dentro del club aunque aclaró que no lo han convocado para sumarse. "Cada vez que hay elecciones en Boca me llaman y me dicen que me van a convocar pero cuando asumen no me llaman, entonces sigo disfrutando el club desde afuera. Me hubiese gustado acompañar a Riquelme. Me comí un asado pero nunca me ofreció formar parte del proyecto. También me reuní con Angelici y nunca me sumó".