Los durísimos calificativos de Macri a Riquelme como vice de Boca: "Conducción prepotente, arbitraria y…"

Mauricio Macri, además de anunciar que no será candidato a Presidente de la Nación, se refirió a la actualidad de Boca y apuntó sin vueltas contra Juan Román Riquelme. El expresidente de la institución, que en una charla con Luis Majul había resaltado la humildad de Lionel Messi, no tuvo filtro y, a la vez, dejó en claro que no tiene como "fantasía" volver a ser presidente.

"Boca se transformó en un personalismo de alguien que yo traje al club dos veces. Le reconozco todo lo que hay que reconocer como jugador, porque que era un jugador increíble, y me honra haberlo traído de Argentinos Juniors y después de vuelta del Villarreal, cuando ganamos esa Copa Libertadores que fue su mejor momento", expresó.

Y, acto seguido, lo atacó: "Pero esta forma de conducción prepotente, arbitraria y autoritaria no sirve". No es la primera vez que Macri remarca el "personalismo" de Riquelme para conducir el club y, tiempo atrás, había expresó que "no es para lo que trabajé tantos años para poner a Boca... Éramos uno de los cinco equipos más importantes del fútbol mundial".

Durante la entrevista no confirmó si será candidato, pero Daniel Angelici ya avisó que acompañará a quienes se presenten. "A mí me encantaría, pero no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club".

Sin dudas, la incorporación de Macri a la lista opositora sería un sacudón importante para el escenario político xeneize y una banca todavía mayor para el candidato que se presente.