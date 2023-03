Atento, Scaloni: la noticia que celebró la Selección argentina tras la derrota de Brasil ante Marruecos

La Selección argentina de Lionel Scaloni es la mejor del mundo, lo que fue ratificado en diciembre tras la obtención de la Copa del Mundo. Sin embargo, si algo faltaba hasta el momento es que esa supremacía del campeón de todo se ratifique en el ránking FIFA, de gran prestigio a nivel selecciones.

El ránking FIFA tiene un sistema complejo de suma de puntos que se basa en las posiciones de los seleccionados para establecer un puntaje a cada victoria o derrota. La cima la pertenecía hasta el momento al seleccionado de Brasil, que en esta fecha FIFA se enfrentó en un amistoso ante Marruecos, la sorpresa del mundial, y perdió por 2 a 1.

Scaloni dirige la mejor Selección del mundo, avalado por la FIFA.

El equipo africano sigue haciendo historia y con esta victoria hundió a la verdeamarela en este sistema de puntuaciones. Brasil restó 6,56 unidades y pasó de 1840,77 a 1834,2. Argentina, por su parte, con el triunfo en el amistoso ante Panamá sumó 1,52 y ahora tendrá 1839,90 puntos cuando el ranking se actualice en abril.

Solo una "catastrófica" no victoria de los de Scaloni ante Curazao puede poner en riesgo ese liderazgo, ya que un empate o caída le restaría 3,96 y 8,96 respectivamente. Pero parece improbable. La particularidad es que el equipo brasilero, que sigue sin DT confirmado, no tiene planificado un amistoso, por lo que no podrá sumar puntos.

Marruecos venció a Brasil en un amistoso.

De esta manera, la única posibilidad de que Argentina pierda ese liderazgo -que se asegurará con una victoria ante Curazao llegando a los -, es en caso de que pierda y la Selección de Francia (tercera con 1833,92) le gane a Irlanda en las Eliminatorias para la Eurocopa 2024 (suman más puntos esas victorias).

Argentina volvió a la cima del ranking FIFA, la que no conocía desde el 2016. Scaloni: feliz.

El ranking mundial: