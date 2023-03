Qué dijo Palermo sobre su reencuentro con Riquelme en Villarreal: "Seguimos..."

Los hinchas de Boca vivieron una tarde de sábado muy especial. De la mano del centenario del Villarreal, Juan Román Riquelme y Martín Palermo volvieron a compartir una cancha de fútbol después de 12 años y los fanáticos xeneizes disfrutaron de dos de sus más grandes ídolos. En medio del Partido de las Leyendas, el 9 habló sobre su vínculo con el 10.

El partido tuvo todos los tintes de una exhibición, pero no el combinado de leyendas de la Selección de España no se prendió a la fiesta del Submarino Amarillo: fue victoria 1-0 de los veteranos de la Roja, que defendieron cada pelota como si se tratase de un encuentro por los puntos. No obstante, esto no privó de una entrevista con Palermo desde el banco de los suplentes donde habló de su reencuentro con Riquelme: "No perdemos el conocimiento que tenemos desde hace mucho tiempo. Las piernas ya no responden como antes, pero seguimos sintiendo con la misma pasión de cuando nos tocaba entrar a la cancha", expresó el Titán.

Por otra parte, el máximo goleador de Boca, que convirtió 21 goles en 80 partidos con el Villarreal, habló del crecimiento del club desde su época hasta la actualidad: "Busqué el gol hasta que el cuerpo pudo, pero la verdad que estoy muy contento de estar acá con toda la gente del Villarreal. Viendo el crecimiento que tuvo el club, la verdad que uno se siente parte de esta transformación y estoy muy agradecido por la invitación".

Martín y Román, juntos otra vez.

Luego, el Optimista del Gol, apodo que recibió de Carlos Bianchi, aseguró que le gustaría ser DT del Villarreal algún día: "Para mí como jugador, Europa era un sueño. Como entrenador, uno aspira a más. Ojalá que algún día pueda estar en consideración dentro de las posibilidades de venir acá", afirmó en charla con el medio partidario Planeta Boca Juniors.

La foto entre Riquelme y Palermo que se viralizó en la previa.

Más allá del deseo, Palermo dejó en claro que debe seguir creciendo como entrenador antes de desembarcar en el Estadio de la Cerámica, antes conocido como El Madrigal: "Es un club que conozco, pero que han pasado muchos años donde hay que estar preparado y ser consciente que el fútbol español es muy competitivo. Hay que estar aggiornado en todo para poder estar a la altura. Me sigo formando y preparando. Llevo diez años como entrenador y creo que todo eso hace que el día de mañana me toquen mayores desafíos".