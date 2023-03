Las perlitas de Riquelme y Palermo en la fiesta del Villarreal: “no look pass” de Román, Martín de mitad de cancha y más

El Villareal vivió su gran fiesta de los 100 años con partido entre las glorias de la institución y otras representantes de la Selección de España. Los exfutbolistas de Boca y el Submarino amarillo, Juan Román Riquelme y Martín Palermo, fueron titulares en el equipo y se reencontraron en cancha luego de casi ocho años cuando fueron parte de la despedida de Battaglia.

Los ídolos de Boca sacaron chapa de su jerarquía y a pesar de que su equipo cayó ante los invitados a la fiesta (1-0 con gol de la Gaviota Catanha), ellos dejaron varias perlitas y muestras de su talento. Juan Román Riquelme fue quien más deslumbró con su tradicional juego asociativo y con vistosos pases hacia adelante y entre líneas.

El momento de mayor muestra de "riquelmismo" se produjo en el primer tiempo, luego de que Román se saque dos marcas de encima de un movimiento y filtre un pase en profundidad a Javi Venta entre central y lateral mirando para otro lado. La jugada no trascendió pero el vitoreo de la gente no se hizo esperar.

El "8" amarillo jugó hasta los 20' del segundo tiempo, pero no se fue sin no antes levantar a la gente otra vez, cuando tras una serie de amagues y fintas remató al palo izquierdo del arquero y el disparo pasó a centímetros. Durante el entretiempo tomó el micrófono y expresó: “Para mí siempre es una felicidad venir aquí a Villarreal, he pasado muchos años muy lindos. Sigo teniendo mi casa acá y siempre los voy a tener en mi corazón. Muchísimas gracias”.

Palermo, por su parte, mostró en todo momento que es un peligro en el área. Y en ocasiones, requería una marca doble ante los incesantes centros de Diego Forlán. Sin embargo, nunca pudo conectar y sacar a relucir su mejor virtud. Sí se lo pudo ver muy fresco desde lo físico y preciso jugando de espaldas. Muchas con Riquelme, una asociación que despertó más de un suspiro en los hinchas de Boca.

En el primer tiempo, decidió que un momento lleve su firma cuando intentó marcar un gol desde mitad de la cancha. Vio adelantado al arquero y lanzó, pero su remate no tuvo potencia ni precisión. En otro pasaje del encuentro y fiel a su estilo físico, chocó con el lateral español Sergi, quien quedó tendido en el césped y luego debieron reemplazarlo.