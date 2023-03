Qué dijo el exayudante de Martino sobre la chance de que Boca lo llame: "El optaría por…"

La noticia sobre la posibilidad de que Gerardo Martino llegue a Boca, en caso de que el ciclo de Hugo Ibarra llegue a su fin, generó un sinfín de reacciones de parte de los fanáticos. La bomba fue tirada por Gustavo López, de ESPN F10, quien aseguró que era el apuntado por Juan Román Riquelme. La novedad tomó mucha trascendencia y un exayudante del DT rompió el silencio.

"Es un hombre que no tiene fisuras en cuanto a los códigos de vida y su escala de valores. No estoy en la cabeza de él, pero estando Ibarra creo que ni atiende el teléfono", sentenció Elvio Paolorosso, quien agregó: "Y segundo, si llega a sospechar de que a Ibarra lo echan porque van a iniciar contactos con él porque tiene espalda, me parece que no va".

Elvio Paolorosso y Martino en Barcelona.

"Con el no hablé, pero es muy cuidadoso de las formas. Él optaría por cualquier equipo que él vea que tenga plantel para hacer buenas campañas. Pero también te digo que no sé si le agrada mucho dirigir en el fútbol argentino. Eso es una apreciación mía. El Tata y (Marcelo) Bielsa son técnicos que antes de agarrar una propuesta analizan profundamente a toda la institución", cerró.

En caso de concretarse, Martino volvería a dirigir un club después de cinco años. Su último paso había sido en el Atlanta United, donde se consagró campeón de la MLS en 2018. Anteriormente, había dirigido a Instituto de Córdoba, Libertad de Paraguay, Cerro Porteño, Newell's, Barcelona y las Selecciones de Argentina, Paraguay y México. Al Tri llegó en 2019 y dirigió en 64 partidos con un saldo de 41 victorias, doce empates y once derrotas, y cerró su ciclo una vez que la Selección quedó eliminada del Mundial.

"Entiendo que debimos haber clasificado segundos en el grupo. No es el resultado esperado, es un fracaso para nosotros porque México venía de siete mundiales clasificando a octavos de mundial y nosotros no hemos logrado, al menos, poder seguir con esa tónica y también la satisfacción de haber competido bien en el grupo", dijo luego del partido que sentenció su estadía en el Tri.