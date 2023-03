Pol Espargaró sufre fractura de mandíbula y de dos vértebras tras una durísima caída

Pol Espargaró (GasGas RC16), que sufrió una fuerte caída durante la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Portugal de MotoGP en Portimao, sufre una fractura de mandíbula, además de la de una vértebra cervical y otra dorsal y múltiples contusiones con traumatismo pulmonar fuerte, si bien permanece estable y tranquilo en el Hospital de Faro al que fue trasladado.

El piloto español sufre una fractura mandibular con afectación de la articulación temporo-mandibular, contusión pulmonar, una pequeña fractura estable y no desplazada de la vértebra cervical 5 y otra fractura de una vértebra dorsal con gran componente edematoso e inflamatorio.

Espargaró pasó una noche estable y con constantes normales, si bien permanece en la unidad de semi-críticos y estará en observación más tiempo. El máximo responsable médico de la competición, Ángel Charte, explicó, que "Pol Espargaró ha tenido una caída de alta energía, con una gran contusión politraumática".

El piloto del Gas Gas cayó de su moto en la curva diez, donde no existían protecciones de aire (air fence), que obligó a Dirección de Carrera a mostrar la segunda bandera roja de esa tanda para que el piloto pudiese ser atendido por los servicios médicos. Tras una primera intervención sobre la pista, una ambulancia lo trasladó hasta la clínica del circuito, desde donde una vez estabilizado y medicalizado se le envió con un helicóptero hasta un Centro Médico de la ciudad de Faro, donde permanece internado.

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), hermano del accidentado, se mostró muy preocupado por el hecho de que en esa zona del circuito y en otras muchas del trazado portugués no hubiese "defensas de aire" para proteger a los pilotos en sus caídas. "No me lo explico, no soy yo quien tiene que dar esta explicación, pero con estas motos se va muy rápido y debería haber ‘airfence’ en todos lados. No se pueden hacer los circuitos más grandes, porque son como son, pero la caída de Pol en la curva 10 se llega al muro porque vienes de la 9, que es una curva en bajada muy rápida", explicó al respecto.