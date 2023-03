El picante aviso de un jugador de Olimpo: “Nunca pensé en cambiar la camiseta por la de Boca, prefiero la de…”

Facundo Affranchino aclaró que el plantel de Olimpo no está pensando en cambiar camisetas, tras la advertencia de su Arnaldo Sialle y palpitó la previa por los 32avos. de final de la Copa Argentina, en la que se enfrentará a Boca. El DT dejó en claro que no quiere ver a sus futbolistas cambiando camisetas con los futbolistas xeneizes si quedan eliminados: "Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes".

Y Affranchino quien opinó al respecto: "Hay que escuchar lo que dijo. Arnaldo aclaró que esa es su forma de pensar y que él no lo haría. A nosotros no nos quiso decir eso. Tiene un gran temperamento, pero lo maneja bastante. En la semana es más tranquilo, por ahí en los partidos se saca un poco más. Nos transmite tranquilidad y saca mucha presión.Tampoco lo tenemos en cuenta porque no estamos pensando en cambiar camisetas", explicó el volante en declaraciones a TyC Sports.

Siguiendo la línea, el ex River agregó: "Nunca se habló de eso, sí del partido que nos toca jugar. Lo leí pero no se comentó nada en el vestuario. Tampoco nos tenía que explicar a nosotros porque no hace falta. Yo no lo pensé de todas maneras. Prefiero quedarme con la de Olimpo en caso de que nos vaya bien, porque va a ser un partido especial y me gustaría guardarla".

Además, el mediocampista habló sobre su rival y la presión que tiene de sacar un buen resultado, para la continuidad de su técnico Hugo Ibarra: "Sabemos a lo que juegan. Lo que pasa con ellos no nos afecta, estamos ajenos. Tampoco creo que les haga algún efecto contrario en este tipo de partidos", describió.

"Boca está preparado y acostumbrado a manejar estos tipos de situaciones. Nosotros nos preparamos para enfrentar a un gran rival, contrarrestarlos y poder pasar de fase que es el objetivo. Queremos lastimarlos y buscar el resultado con nuestras armas. No vamos a buscar los penales, no queremos eso. Pero si llega ese momento, ojalá que sea favorable para nosotros", advirtió.