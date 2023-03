El desopilante video de Scaloni de “entrecasa” que se hizo viral: "A la tarde me gusta relajarme"

Lionel Scaloni no pudo controlar sus emociones durante el partido entre la Selección argentina y Panamá, que sirvió para que los jugadores puedan celebrar con los fanáticos la obtención del Mundial de Qatar. El Gringo quebró en llanto cuando todo el Monumental lo ovacionó, pero el día después de la fiesta apareció un video que seguramente le sacó varias sonrisas.

Durante la jornada, la cuenta de Twitter "¿por qué es tendencia?" reposteó una inédita publicación de la serie "MTV Cribs" donde Scaloni abre las puertas de su departamento en Londres, cuando jugaba en el West Ham United. En su recorrido, muestra cada uno de los ambientes y relata cómo vive sus días en Inglaterra.

"Hola, soy Lionel Scaloni. Esta es mi cocina, me gusta cocinar, me gusta la pasta, el pollo y la ensalada. Todas las mañanas tomo té argentino (mate). Es delicioso", expresa con una sonrisa pícara.

En otro tramo del video cuenta sus pasatiempos y aparece acostado sobre un cómodo sillón en su sala de estar, imagen que fue capturada por los usuarios de las redes para crear algunos memes. "Me gusta relajarme, miro tele y duermo una siesta. Me gusta la computadora, me gusta el internet, mirar diarios argentinos y chatear con mis amigos", contaba.

También abrió sus placares para mostrar la ropa que usaba en ese momento y sorprendió al mostrar una campera de cuero de una reconocida marca argentina, que tenía el número "3", el mismo de la estrella conseguida en Qatar. Además reveló que le gustaba escuchar a Rodrigo Bueno y mostró la impresionante vista que tenía cuando salía al patio, que tenía un enorme hidromasaje.