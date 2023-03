Dibu Martínez se defendió de la polémica ley de la FIFA contra él: "Siempre me burlo..."

El arquero de la Selección argentina, Emiliano Martínez, brindó una entrevista exclusiva con el medio Goal.com, en el que repasó su relación con Lionel Messi, habló de Kylian Mbappé y se refirió a las críticas que recibe por los juegos mentales que lleva a cabo en las tandas de penales, estrategia que le valió a la FIFA planificar una nueva reglamentación para limitar el margen de acción de los arqueros.

Sobre esa estrategia, Dibu expresó: “La presión es de los jugadores. Y yo compito contra el otro arquero. En un partido somos 11 contra 11 pero en los penales es otro juego, ahí sale mi personalidad. Me gusta hablar. Siempre me burlo de los jugadores que fallan. Ese soy yo. No me burlo de su religión ni nada por el estilo, solamente necesito distraerlos.”

“Es como una pelea de boxeo, no tengo que dejar que me peguen a mí, yo tengo que hacerlo primero. Con jugadores con Van Dijk o Mbappé no dije nada, ellos me anotaron el gol, es más con jugadores que no tienen tanta confianza. Y ahí es donde el caos comienza y debo meterles presión. Si fallan tenemos 80% de posibilidad de ganar. Es donde aparece la parte mental del juego”, agregó. La FIFA aplicará la medida que le impida ese juego mental desde junio.

Por su parte, se refirió al capitán de la Selección y cómo es su relación con él: “Creo que todos sabemos que Messi completó el fútbol. Ha ganado todo con el Barcelona, con el PSG también ha ganado. Pero algo le faltaba a su carrera que era un trofeo con Argentina. La Copa América fue un peso que el se puso sobre la espalda, no podía ganar nada con el país, y lo logró después de 28 años. Luego vino la Finalissima ante los campeones de Europa y le quedaba la Copa del Mundo. Si la ganaba, ya tenía todo. Después de ganar el Mundial, creo que ya completó el deporte. No creo que en la historia haya alguien como él de nuevo”.

“Hay una foto muy buena de él conmigo, abrazándonos después de ganar la Copa América y me dijo que la merecía, que sabía por lo que estaba pasando. Y después de la tanda con Países Bajos, Lautaro (Martínez) hice el último penal y corrió para el otro lado de donde estaba yo. Me desplomé en el piso, no vi nada, y luego la primera persona que llega es Messi para decirme que no podía creer que lo hice otra vez. Yo sólo necesitaba que él juegue como lo estaba haciendo. Es un líder, que no dice mucho, solamente un discurso de 30 o 40 segundos en cada partido. Antes de la Copa América me mencionó a mí y a mi hija que había nacido en Londres, no pude estar en su nacimiento. Me emocionó mucho, me hizo defenderlo aún más. Yo quiero ser el mejor y que otra opción que entrenar con el mejor de todos. Así que siempre intento detener los cinco penales, porque si puedo hacerlo voy a ser un mejor arquero”, señaló el arquero de la Selección argentina sobre Messi.

En tanto, Dibu Martínez también se refirió al festejo en Argentina que trajo polémica cuando se viralizaron imágenes suyas sosteniendo un muñeco de Kylian Mbappé. “Es un jugador de clase mundial, qué puedo decir. Fue rápido. Fue genial, fue poderoso y me anotó cuatro goles. En Argentina había mucha gente, muchos juguetes en el desfile del autobús. Imaginá que hay seis millones de personas tirándote cosas, así que vas a recibir un montón de objetos. Obviamente había muchos (juguetes) de jugadores franceses u holandeses... eso es Argentina y los fanáticos que intentan mostrarlo te hacen reír. No fue nada más que eso, solo celebración”, declaró.