Por qué Scaloni quebró en llanto en plena fiesta de la Selección argentina

Lionel Scaloni, junto con Lionel Messi y Emiliano Martínez, fue uno de los más aclamados por la gente. El entrenador de la Selección argentina vivió muy emocionado toda la fiesta del Monumental, pero cuando tuvo que "enfrentarse" a las más de ochenta mil personas que colmaron el estadio de River no pudo controlar las lágrimas.

En dos oportunidades tuvo que dejar de hablar. La primera fue cuando todo el estadio comenzó a cantar "la Scaloneta la p... que lo parió" y luego cuando nombró a su padre, que estuvo en la cancha siguiendo la fiesta luego de superar algunos problemas de salud que no le permitieron estar en el Mundial de Qatar.

"El padre de la Scaloneta está allá arriba, y estoy muy emocionado de que haya venido mi papá", expresó y se quebró. "Siento una gran emoción y me va acompañar todo el resto de mi vida. Esto nos costó mucho, no es sencillo lograr esto y nosotros pudimos", destacó Scaloni y agregó: "No es sencillo. Estoy emocionado porque vinieron mis papás".

Ante la consulta sobre el imponente acompañamiento de la gente para su equipo, el entrenador de 44 años les agradeció "de por vida" y aseguró le gustaría "recorrer todo el país" junto a los futbolistas que lograron la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022. "Me gustaría ir por todas las provincias, que la gente pueda ver a los jugadores y darles el cariño nos transmiten siempre", destacó en declaraciones televisivas y sumó: "Les agradezco de por vida por todo lo que nos dan".

Además, añadió: "Como dijo Leo (Messi) es muy difícil ganar un mundial y hay que disfrutar. En mi vida pensé tener este reconocimiento y ellos ahora se dan cuenta lo que lograron. Todo esto fue por y para ustedes. Chau". Tras sus declaraciones, Scaloni recibió un aluvión de aplausos de parte de los hinchas de la Selección que estuvieron en el estadio Monumental.