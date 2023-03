No se vio en TV: el emotivo gesto de Scaloni con los jugadores en plena fiesta de la Selección

Lionel Scaloni siempre fue muy cercano a los futbolistas. Cuando integró el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, era el que siempre se mostraba junto a ellos, charlando o abrazado. Ese cariño quedó y, desde que asumió en la Selección argentina, se notó que la aceptación fue inmediata. Ese vínculo hizo que el grupo lograra una comunión que también sirvió para la obtención del Mundial y quedó demostrado con un sentido gesto que tuvo el entrenador luego de hablar para los fanáticos presentes en el Monumental.

El gringo de Pujato le dio el micrófono a Chiqui Tapia, se abrazó con Lionel Messi y luego fue haciendo lo mismo con todos los integrantes del plantel. Este gran momento no fue filmado por la transmisión oficial pero una cámara exclusiva de la señal TyC Sports, logró captarlo. Algunos no esperaron que Scaloni lo hiciera y se sorprendieron.

Uno de ellos fue Paulo Dybala, quien al darse cuenta de la presencia del DT, se dio vuelta y se fundió en un fuerte abrazo que duró varios segundos. Luego le dijo palabras al oído a Di María y cuando llegó a Dibu Martínez expresó un "gracias" seguido de "te quiero mucho". "Agradecimiento eterno a este grupo de jugadores, el fútbol es de ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo. Verlos así no tiene precio, no tiene precio", dijo Scaloni.

La fiesta vivida anoche en el Monumental tuvo como excusa el partido amistoso jugado entre Argentina y Panamá, el primero de los de Scaloni desde el 18 de diciembre de 2022, cuando se proclamaron campeones del mundo. En aquel momento no pudo concretarse, debido precisamente a la acumulación de casi cinco millones de hinchas en las calles.

El 20 de diciembre, dos días después de ganar el Mundial, la Scaloneta salió desde el predio de AFA para completar un recorrido triunfal por la avenida 9 de julio pero el avance fue tan lento por la multitud que se quedó a varios kilómetros y sus ocupantes fueron evacuados en helicópteros. El martes 28 Argentina se medirá con Curazao en Santiago del Estero.