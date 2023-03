El emotivo posteo de Messi sobre la fiesta de la Selección argentina: "Solo puedo decirles que..."

Luego de lo que fue la gran fiesta de la Selección argentina en la cancha de River, que terminó con victoria por 2 a 0, Lionel Messi se pronunció en las redes sociales con un sentido posteo en su cuenta de Instagram. El rosarino, que además llegó a los 800 goles en su carrera deportiva, agradeció y reconoció estar muy feliz por las muestras de cariño.

"Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño… Están siendo unos días muy muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos. GRACIAS!!!", escribió el capitán en una publicación que cuenta con varias fotos de la fiesta vivida anoche.

Luego de consumada la victoria en el Monumental, Messi le habló a los fanáticos y pidió que no se olviden de las generaciones que no pudieron lograr la tercera estrella: "Sé que es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de mis anteriores compañeros con los que hicimos todo lo posible por conseguir ésta, pero no se nos dio".

"Estuvimos muy cerca, pero ellos se merecen el respeto y reconocimiento de todos porque dejaron todo. Esto va muy rápido y a veces no da tiempo a pensar en que somos campeones del mundo, porque uno está mirando siempre lo que va a pasar y no lo que ya pasó", concluyó el capitán argentino, que marcó el gol 800 de su carrera y el 99 con la camiseta de la Selección argentina.

Messi, en Barcelona, convirtió 672 tantos para el club catalán (778 partidos); 99 para la Argentina (173 partidos) y acumula 29 en el equipo parisino (66 partidos). Sobre un total de 1.017 partidos, tiene un promedio de gol de 0.78. Además, en el estadio de River, disputó su partido 23 con el seleccionado, donde obtuvo 18 triunfos, 5 empates y tan sólo una derrota.