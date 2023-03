La picantísima canción de Lautaro Martínez contra Brasil a la que se sumó Messi

Lautaro Martínez se hizo cargo de la fiesta post victoria de la Selección argentina ante Panamá. El delantero del Inter agarró el micrófono, comenzó a cantar diferentes canciones y la gente enloqueció en las tribunas. Pero, dentro del repertorio, entonó una muy picante y que apunta a Brasil e Inglaterra.

"Brasilero qué pasó, arrugó el pentacampeón. Messi se fue para Río y con la copa se quedó. Somos la banda argentina y siempre vamos a alentar, Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial. Yo soy así, soy argentino, Ingleses p... de Malvinas no me olvido. Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes", dice la letra.

Luego, ante los medios, Lautaro se mostró feliz por la fiesta y por la presencia de su madre en el estadio: "Fue una locura todo, más de lo que imaginamos. Esta fiesta también es de ellos. Fue un día inolvidable. Feliz porque mi mamá pudo vivir en carne propia lo que sentí en Qatar. Vi a mis padres, mi mujer, mi hijo en la panza, un conjunto de cosas que te hacen quebrar. Son un montón de sensaciones que es difícil de explicar, pero se disfruta muchísimo y más con esta camiseta".

Asimismo, agradeció el respaldo del entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, al indicar: "Es un técnico que confía en mí, me dio la oportunidad de ponerme esta camiseta, me bancó cuando no convertía. Continuar con un proceso es importante porque quiere decir que las cosas se están haciendo bien".

"Les mando un beso grande a los jugadores que se fueron con el cambio generacional porque ellos también se merecen ser reconocidos. Estuvieron muy cerca de ganar la Copa América y la Copa del Mundo pero no es fácil. A veces, por detalles, se escapa. Nosotros pudimos lograrlo y estamos felices de disfrutarlo con toda esta gente y la familia", cerró el atacante del Inter.