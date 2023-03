Jorge D’Alessandro hizo una fuerte comparación con Boca: "Es un dolor de muela, pero gana porque es como…"

Jorge D'Alessandro fue arquero de San Lorenzo en la época de Los Matadores y luego se fue al Salamanca de España donde se transformó en ídolo tras estar nueve temporadas en el club. Luego de su retiro fue entrenador del Betis y Atlético Madrid, entre otros, pero tomó mayor trascendencia desde que llegó al reconocido programa El Chiringuito.

El exfutbolista está en el país, para disfrutar de la fiesta de la Selección argentina, y visitó los estudios de TyC Sports donde realizó una fuerte comparación cuando le preguntaron qué le parecía Boca. "Siempre es igual, es una pesadilla. Es un dolor de muela. Gana porque es como Real Madrid. El escudo. Los factores psicológicos tienen un gran valor, y también tiene ese plus que lo da la entidad, La Bombonera", aseguró ante la consulta en Presión Alta.

Sin embargo, reconoció que River es el equipo que le genera mejores sensaciones: "Si Boca es Real Madrid, River es Barcelona. Juega bien, tiene identidad, a mí me gusta siempre. Me sigue gustando River, me gusta la propuesta del entrenador aunque ahora tiene que armar un equipo porque la sombra de (Marcelo) Gallardo es muy grande, y tiene algunos jugadores lesionados".

D'Alessandro se ganó el corazón de los hinchas argentinos con un particular análisis que realizó luego de que la Scaloneta se consagre en el Mundial de Qatar. Sus palabras se viralizaron de tal manera y el video del momento sigue apareciendo en las diferentes redes sociales. ¿Qué dijo? "¡Ganó el vértigo, el fútbol cambió; los tres volantes de Argentina vuelan, vuelan".

"Es otro fútbol. El pivote, ¿qué pivote? Casemiro, fuera. Argentina jugó con tres chicos que vuelan. Cuando Mbappé, gracioso, dice que el fútbol argentino está obsoleto, llamamos a Enzo Ferrari y nos mandó tres fórmulas rojas. Y a Ecclestone, porque el chico MacAllister juega en el Brigthon e hicieron así, ttsé, ttsé. Tchouameni, tieso, Rabiot, adiós, Griezmann, adiós. Messi se puso la capa, la Copa y Deschamps, que pega patadas, no lo vio!", finalizó.