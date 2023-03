Djokovic habló tras perder el número 1 del ranking con Carlos Alcaraz: "Es una pena que..."

Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Indian Wells y recuperó el trono en el ranking ATP. Al no poder ingresar en Estados Unidos por no estar vacunado, Novak Djokovic no tuvo oportunidad de defender su número 1, pero eso no fue razón para omitir las felicitaciones del caso a su nuevo y flamante rival.

El serbio nunca se arrepintió de perderse torneos, posibles triunfos y premios millonarios por su postura anti-vacunas. Así fue también luego de no poder jugar el torneo californiano y poner en riesgo su liderazgo para, efectivamente, perderlo: "He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto en el momento presente como sea posible, pero por supuesto pensar en el futuro, crear un futuro mejor. Así que felicito a Alcaraz, absolutamente merece volver al número uno", sentenció.

De todas formas, Nole lamentó no poder ingresar en tierras estadounidenses para jugar varios de los certamenes más importantes del circuito: "Es una pena que no pude jugar en Indian Wells ni en Miami, me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero al mismo tiempo, es la decisión consciente que tomé y sabía que siempre existe la posibilidad de que no vaya. Y ese es el estado o la situación actuales", aseguró en diálogo con la CNN.

En esta línea, Djokovic dejó en claro que desea poder competir en el US Open de este año tras perderse el último que, curiosamente, ganó Alcaraz: "Lo que espero cambie para más adelante este año para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en Estados Unidos", afirmó.

"Tengo muchas ganas de jugar allí, quiero estar. De hecho, estuve en 2021 cuando perdí la final contra Medvedev, probablemente uno de los mejores momentos que he tenido con la multitud de Nueva York. Y he tenido la suerte de ganar ese torneo tres veces, y jugar muchas finales. Y aunque perdí ese partido, recibí mucho amor y aprecio de la gente y quiero volver y volver a conectarme con la multitud allí. Así que es algo que aguardo con ansias y espero que suceda", concluyó Djokovic, que tampoco estará en el Masters 1000 de Miami que comienza esta semana y no confirmó su presencia en el ATP 500 de Barcelona.