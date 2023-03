El karma en defensa que padece Independiente Rivadavia

Ever Demalde tiene un serio inconveniente en defensa. El daño colateral del costado derecho de la última línea no da tregua. Lejos quedó el debut prometedor de Luciano Abecasis en la primera fecha (golazo incluido) ante Aldosivi. A partir de ahí, el entrenador no logró encontrar el reemplazante del ex Godoy Cruz y River tras su lesión.

En seis partidos que lleva la Primera Nacional, el deté ya probó con tres jugadores en esa posición. Claro que su ideal el titular es Abecasis, pero por su dolencia muscular apenas pudo jugador dos partidos y medio. De ahí, la oportunidad fue para Francisco Petrasso, que apenas duró 62 minutos en la goleada en contra ante Chacarita.

En los dos encuentros siguientes (Tristán Suárez y Atlanta) la camiseta número cuatro fue para Cristian Varela, que tampoco logró tener un rendimiento a la altura. Contra el Lechero fue reemplazado en el complemento y con el Bohemio vio la expulsión cuando el partido recién llevabana 35 minutos de juego.

Con Racing de Córdoba en la mira (próximo lunes 21:10 hs) Ever Demalde prende velas para poder contar nuevamente con Luciano Abecasis. El experimentado defensor de 32 años llegaría sin problemas la duelo por la séptima fecha de la Zona B, ya recuperado de su lesión, y reaparecería en el once titular Azul.