La revelación de Roberto Mancini sobre la convocatoria de Retegui a la Selección de Italia: "Lo llamé porque..."

El entrenador de la Selección de Italia, Roberto Mancini, dijo que convocó a Mateo Retegui "porque nos faltan jugadores que marquen goles" y no descartó que el argentino nacionalizado pueda debutar con la camiseta "azzurra" el jueves en Nápoles ante Inglaterra, por la fase clasificatoria a la Eurocopa 2024.

En rueda de prensa, el entrenador italiano fue consultado hoy sobre quién ocupara el lugar de delantero central ante los ingleses y admitió que "están Gianluca Scamacca (West Ham) y, también Wilfried Gnonto (Leeds), pero hay que ver cómo llegan de la Premier League. Y ahora lo estamos siguiendo de cerca a Retegui".

Mancini habló de Retegui.

Respecto del futbolista de Tigre, goleador de la Liga Profesional argentina, Mancini subrayó que "lo llamé porque nos faltan jugadores que marquen goles. Pensamos que dudaba, pero inmediatamente respondió que sí". "A Retegui lo seguimos desde hace tiempo, es un chico joven, y es una esperanza para nosotros que puede ser importante", dijo el seleccionador italiano.

En diálogo con el diario Corriere dello Sport, agregó: "No sé por qué, pero no hay muchos jugadores italianos que marquen goles. Si miramos el ranking de máximos goleadores, el primer delantero italiano es (Ciro) Immobile". Con respecto al "sueño" de volver a ganar la Eurocopa, el entrenador aseguró que "no estamos en un grupo fácil. Está Ucrania que no está entre los últimos, y el de Inglaterra se ha convertido en un partido muy importante".

"La selección es siempre muy importante, y todos quieren jugar la Eurocopa", concluyó Mancini. Tras quedar eliminada en la etapa clasificatoria y quedarse afuera del Mundial de Qatar, Italia jugará el jueves ante Inglaterra en Nápoles y el próximo domingo ante Malta, como visitante, en los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2024.