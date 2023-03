La escandalosa reacción de Goltz con Lamolina tras el insólito penal, que no se había visto en TV: "Basura, sos una…"

La jugada que tuvo protagonista al defensor de Colón de Santa Fe, Paolo Goltz, será recordada por mucho tiempo. Durante el partido con Independiente, el ex Huracán cometió un insólito penal luego de agarrar la pelota con sus manos segundos después de que el arquero Chicco la puso en movimiento en un saque de meta.

Nicolás Lamolina cobró la pena máxima, el Rojo se puso en ventaja y el defensor explotó de bronca con una escandalosa reacción hacia el juez. Lo miró en varias ocasiones y mientras corría hacia la mitad de la cancha le dijo, sin temor a nada, "hijo de mil p..., sos un hijo de mil p..., basura, sos una basura".

El video, compartido por ESPN Fútbol 1, generó mucha polémica en las redes ya que Lamolina no hizo nada al respecto. De hecho, el árbitro pasó por delante y ni siquiera lo miró. Horas después, más tranquilo, Goltz reconoció su error pero insistió en que Lamolina "no dio la orden" para reanudar el juego y que él tenía en la cabeza mover la pelota porque es una jugada practicada.

"Uno se tiene que hacer cargo pero el árbitro toca el silbato cuando le conviene. Me da bronca porque no estamos para regalar este tipo de cosas en la situación que estamos. Soy bastante grande como para asumir si fue error mío", expresó Goltz y luego arremetió nuevamente contra Lamolina: "Se lavó las manos en una amarilla que tenía que sacarle a uno de los laterales de Independiente, no cobró penales... Es lo que sentí adentro de la cancha".

El DT de Colón, Pipo Gorosito, también arremetió contra el juez: "Vamos a hilar fino, Giménez estaba pisando el área. El que cobra el penal es Ariel Scime. Nicolás Lamolina decía que no. Scime está en la línea. En la jugada se ve claro. Estaban desesperados... Se hace difícil. El quilombo mayor es la interpretación. Cuando querés sacar rápido, te dicen que no dieron la orden".