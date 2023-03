Fórmula 1: el picante dardo de Checo Pérez a Verstappen y una clara advertencia de Max

Sergio "Checo" Pérez, que ganó el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del mundial de Fórmula 1, declaró que el triunfo "fue más duro de lo esperado", pero que está "muy contento" con el trabajo "fantástico del equipo" y que seguirá "apretando". Además, en diálogo con los medios, apuntó contra Max Verstappen por no respetar algunas órdenes que pide el equipo Red Bull.

Es que, cuando ambos monoplazas quedaron al frente de la clasificación, al mexicano le pidieron un objetivo a cumplir para cuidar el auto pero su compañero era cuatro décimas más veloz. "Nos dijeron que mantuviéramos un cierto ritmo, luego me dijeron que presionara, y luego mantuviera el ritmo, así que fue un poco por todas partes", contó Checo.

Even Checo’s escape was on point uD83CuDFC3uD83DuDE06 pic.twitter.com/fe6L76y1gb — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 19, 2023

Sin embargo, cuando recibieron la libertad para centrarse en un ritmo, Max aceleró y marcó la vuelta rápida en le giro final, algo que molestó al tapatío. Ese punto le permitió al neerlandés quedar al frente del campeonato y Pérez lanzó el dardo: "Hay que hacer caso al equipo y confiar. Tienen más información que yo, pero creo que después de esto es algo que el equipo se tiene que replantear cómo lo estamos manejando porque, si el equipo te da una instrucción, y al final no la respetas, creo que no es lo ideal".

La frase del mexicano llegó a oídos de Verstappen, quien explicó: "Teníamos que mantener nuestro ritmo. He preguntado, he pedido una vuelta más rápida y me dieron la vuelta de referencia". Y luego, advirtió sin dudarlo: "Personalmente no estoy contento, porque no estoy aquí para ser segundo".

"Cuando estás trabajando muy duro en la fábrica para asegurarte de que llegas aquí en buen estado, asegurándote de que todo esté en orden, y luego tienes que hacer una carrera de recuperación, no me importa hacerlo. Pero cuando luchas por un campeonato y parece que es entre dos autos, tenemos que asegurarnos de que los dos autos sean confiables", cerró.