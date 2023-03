Turismo Carretera: una explosiva reunión y el referente de Ford que no corre en Neuquén

El próximo fin de semana, en el autódromo de Centenario (Neuquén), el Turismo Carretera volverá a tener acción pero en la previa de lo que será la segunda fecha se realizó una reunión de la que habla el automovilismo argentino.

En el estreno del TC2000 en Buenos Aires, aparecieron rumores sobre que Toyota estaría analizando dejar la categoría si no consigue resultados y el motivo podría ser ese, sobre todo por las personalidades que sentaron en la mesa: Hugo Mazzacane (presidente de la ACTC), Jorge Rosales (presidente del ACA) y Daniel Herrero (directivo de Gazoo Racing Argentina). El sitio Visión Auto fue quien compartió una imagen de la charla pero no brindó detalles puntuales del encuentro.

Jorge Rosales, Hugo Mazzacane y, de espaldas, Daniel Herrero.

Seguramente, durante la actividad en Neuquén, se den a conocer más precisiones pero no deja de llamar la atención teniendo en cuenta lo expresado días atrás sobre el futuro de Toyota. En Centenario, además, estarán en pista 53 autos pero habrá ausencias importantes. Josito Di Palma (Ford), Marcos Quijada (Dodge), Christian Dose (Chevrolet) y Gabriel Ponce de León (Ford).

El referente de la marca del óvalo no pudo reunir el presupuesto para ser parte de la cita y lo anunció en las redes: "Segunda fecha del año de TC que no voy a estar presente por presupuesto. Estamos más cerca, pero no llegamos. Por tal motivo también decidimos junto al Uranga Racing tomar caminos diferentes. Al cual le agradezco la espera y le deseo lo mejor para todo el año".

Los 53 inscriptos que tiene esta carrera representa la mayor cantidad en el circuito neuquino desde la disputada en 2011 cuando hubo 55 participantes. Desde entonces, en las 10 carreras siguientes no hubo más de 50 autos en pista. Serán 15 pilotos de Dodge, 13 de Ford y Torino, y 10 de Chevrolet, más los dos Camry.