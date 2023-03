La insólita respuesta de Alan Varela a la "rotación" de Ibarra en Boca: "La verdad que…"

"Lo vi bien a Ezequiel (Fernández) y también a Pol (Guillermo Fernández), me gustó la dupla. Por eso tomé la decisión en la semana", había dicho días atrás Hugo Ibarra para explicar la decisión de no poner en el once titular de Boca a Alan Varela para jugar en Liniers ante Vélez. Pero anoche, en la final con Patronato, el volante volvió a ser titular y no desentonó.

Es por eso que, luego del partido y con la euforia por la consagración, muchos periodistas abordaron al joven futbolista para preguntarle si la "rotación", hace mejor al equipo. Ante esto, Varela respondió con una insólita frase. "La verdad que sí, que se yo. La rotación, no sé... ja", dijo y se marchó con una sonrisa incómoda, algo que deja en claro que no le gustó mucho quedar afuera.

"Salimos a dar lo mejor. Desde el comienzo fuimos al frente. Ellos en el primer tiempo estaban atrás y no pudimos encontrar muchos espacios, pero en el complemento se abrió el partido. Patronato se fue quedando y aprovechamos los espacios. Si tenemos delanteros goleador, es ideal y estoy muy feliz por los goles del Pipa", agregó Varela.

En los festejos, el plantel de Boca lució una camiseta especialmente diseñada con la inscripción "Siempre Boca", para festejar el sexto título desde que asumió la comisión directiva liderada por el presidente Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, hace poco más de tres años.

Boca regresó de Santiago del Estero este madrugada y luego de una jornada libre retomará los entrenamientos mañana. El próximo compromiso será por la Liga Profesional el próximo lunes en La Bombonera ante Defensa y Justicia desde las 21 por la sexta fecha.