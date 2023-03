La FIFA debatirá dos modificaciones al reglamento que podrían cambiar el fútbol para siempre

El lunes 21 de noviembre, en el marco de la primera fecha del Grupo B del Mundial de Qatar 2022, el encuentro entre Inglaterra e Irán contó con 27 minutos de adición (14 en el primer tiempo y 13 en el segundo). Esta fue una clara muestra de la intención que FIFA tiene de acabar con el tiempo perdido en los diferentes partidos.

Es por esto que, durante el fin de semana en Londres, la International Football Association Board (ente encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones) se reunirá para analizar una lista de cambios que podrían darse en el deporte a partir de la temporada 2024.

El presidente de FIFA está a favor de buscar un tiempo neto de juego.

La más importante es la del tiempo neto de juego. Con el visto bueno de FIFA y su presidente, Gianni Infantino, la IFAB estudiará la posibilidad de parar el reloj cada vez que haya un tiempo muerto donde la pelota no esté en juego. El objetivo es eliminar las suspicacias y que los protagonistas ya no puedan "hacer tiempo".

De este modo, siempre que el encuentro se detenga, el reloj dejará de correr tal y como sucede en otros deportes como el básquet o el fútbol de salón. Así, según los principales dirigentes del ente madre del fútbol a nivel mundial, el deporte será más dinámico y dejará de lado las polémicas.

Arsene Wenger propone un nuevo cambio en las reglas del offside.

Mientras tanto, una de las medidas que tendrá vigencia a partir de la mitad del 2023 será la de incluir el tiempo perdido en los festejos de los goles en el adicionado a final del encuentro. Algo similar se vio en la máxima cita mundialista de Qatar 2022, donde hubo partidos con gran cantidad de minutos recuperados por el árbitro principal.

Otro de los puntos que la IFAB tendrá en su sumario se refiere a la regla del offside. Arsene Wenger, director del desarrollo del fútbol de la FIFA, propuso que cuando un delantero esté adelantado con la parte delantera de su cuerpo, pero con la parte trasera en la misma línea que la defensa, se lo tome como habilitado y no se sancione fuera de juego.

El Dibu utlizó diversos juegos psicológicos contra los pateadores en las tandas de penales del Mundial de Qatar 2022.

En otro sentido, se buscará que el cuarto árbitro pueda asistir al colegiado principal de la misma forma que lo hacen los jueces de línea, aunque la decisión final siempre dependerá del primero. Además, los referís tendrán que especificar a quien amonestan cuando sacan tarjetas a los integrantes del banco de suplentes.

Por último, y con el reciente antecedente de Emiliano Martínez en el Mundial de Qatar 2022, se buscará que los arqueros no puedan influir en los pateadores a la hora de afrontar la tanda de penales. El objetivo es que no puedan tocar el balón, los palos ni la pelota, para no interactuar de ninguna manera con sus rivales.