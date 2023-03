La escalofriante confesión de Toranzo sobre el accidente que sufrió en 2016: "Me daban por..."

El 10 de febrero del 2016 quedó registrado en los libros de historia del fútbol y no precisamente por algo ocurrido dentro del campo de juego. El día anterior el Huracán había obtenido la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras su mano a mano ante Caracas, en condición de visitante. Cuando la delegación se encontraba en viaje al aeropuerto, el colectivo volcó y dejó algunos jugadores gravemente heridos.

En este contexto, siete años más tarde, quien dio detalles nunca antes conocidos sobre lo sucedido en Venezuela fue Patricio Toranzo. En su diálogo con el programa La Zona, de Fox Sports, el ahora exjugador (se retiró a mediados del 2022) contó como aquel suceso le cambió la vida.

“Me ha cambiado la vida y me ha cambiado deportivamente. No es fácil. Yo estoy hablando con ustedes y el dolor va conmigo. El dolor va conmigo. Las 24 horas me duele. Yo jugué, hasta 90 minutos me ha tocado, me golpeaban y me levantaba”, manifestó el exjugador.

“No le conté esto a nadie. A mí me daban por fallecido y recién a las ocho horas hablé con mi familia. No quería hablar con nadie, yo tenía que estar concentrado con lo que pasaba ahí adentro porque sabía que si yo no tenía la fortaleza y pelear con los médicos de Venezuela, que se han portado muy bien, no estaría vivo”, reveló Toranzo sobre el accidente.

Para finalizar, el Pato sentenció: “No lo pude hablar nunca. Creo que es el primer programa que me siento después del fútbol. Peleé para que no me corten el pie. Si era por como estaba la situación era cortar el pie en Venezuela, hacer un doblaje y nos vemos en otra vida. Yo tenía una carrera por delante pero no sabía si iba a volver a jugar, a caminar”