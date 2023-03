El pedido de un jugador de la Selección a Messi y una promesa: "Nosotros no tenemos problemas en…"

No es el primero, ni tampoco será el último, que pedirá que Lionel Messi siga en la Selección argentina. Los dichos del rosarino post Mundial de Qatar, sobre su futuro con la albiceleste, generó que muchos de sus compañeros expresen el deseo de continuar viéndolo con la camiseta albiceleste. Quien ahora lo hizo fue Alexis Mac Allister quien, además le hizo una particular promesa.

"Él sabe que nosotros lo queremos todo el tiempo que él quiera y pueda, así que ojalá que pueda seguir con nosotros. Obvio que lo veo a Messi en el próximo Mundial. No tengo dudas de que con 40 ó 45 años va a seguir siendo el mejor del mundo. Es muy profesional, se lo ve, está en perfectas condiciones físicas para seguir jugando tranquilamente. Y después, lo tiene todo en la cabeza, más allá de lo físico lo tiene todo en la cabeza. Nosotros no tenemos ningún problema en correr para él", expresó.

Messi abraza a Mac Allister.

Luego reveló qué hizo tras la enorme jugada del partido ante Croacia, donde terminó asistiendo a Julián Álvarez, tras dejar en ridículo a Gvardiol: "Yo voy directamente a abrazarlo a él, a Juli lo dejé a un costado. Te juro que no podía creer la jugada que hizo. Fui directamente a él y le dije: "Sos un hijo de p...", la verdad es que fue terrible. Gvardiol es un jugador muy importante, se habla de que iba a ir a un club grande, jugador joven, físicamente fuerte, y Leo lo saco a pasear".

Por otra parte, Mac Allister dijo que en el entretiempo con Francia, en el que estaban 2 a 0 arriba con un fútbol de alto vuelo, no pasó "nada grande" y se remarcó seguir de "la misma manera" aunque el gol de Kylian Mbappé "les dio vida" (a los franceses). "Contra Países Bajos nos metieron en el área entre pelotazos y decisiones del árbitro, también hubo culpa nuestra, y sufrimos mucho ese empate. Ese día demostramos también que queríamos ser campeones", opinó.

De cara a su futuro, en el que se rumorea una salida del equipo actual, contó: "Me gusta mirar mucho fútbol pero no tengo un equipo preferido dónde jugar. En la Premier League se juega un gran fútbol. Me gustaría que mi paso sea en esta liga pero estoy enfocado en Brighton y disfrutando el presente".