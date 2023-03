El fuerte mensaje de Checo Pérez a Red Bull que enciende la previa de la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez encendió la previa de la Fórmula 1 con un fuerte mensaje para su equipo, el Red Bull Racing. El mexicano, en diálogo con Fox Sports, expresó que está dispuesto a trabajar en el desarrollo del flamante R19 pero dejó en claro que si tiene la chance de pelear por el campeonato espera recibir ayuda. Si eso no ocurre, él tampoco lo dará cuando se lo pidan.

"Siempre es importante trabajar en equipo. Obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, pues yo tampoco lo daré; eso es obvio. Pero no espero nada de eso y lo importante creo que lo tenemos muy claro", expresó Checo en clara referencia a lo sucedido durante el GP de Brasil del año pasado, hubo un percance entre ambos pilotos ya que el neerlandés se negó a cederle la posición al mexicano, que necesitaba cosechar puntos para obtener el subcampeonato mundial.

Luego, en la misma línea, avisó: "Ya lo hemos hablado y tenemos una relación muy transparente. La verdad es que con Max he tenido muy buena relación desde el inicio y al final es importante dejar todo atrás, porque tenemos que trabajar como un equipo. Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la Fórmula 1 y ellos pueden tener al piloto que quieran. Entonces pues no cambia nada, es un mundo de resultados y eso no cambia nada en mi".

"Siempre estamos adaptándonos cada temporada de F1; creo que es lo padre de este deporte, que cada vez hay cosas diferentes y creo que este año hay cosas en las que nos tenemos que adaptar. El auto es diferente, pero me siento muy cómodo en el y creo que puedo tener un buen año", continuó Pérez.

Y cerró: "Sin duda, es muy importante este año; aún tengo dos años de contrato aquí, pero este año va a determinar muchas cosas, de que tan bueno sea, que tangas ganas tenga de continuar en el deporte. Sin duda es una temporada crucial en mi carrera”. Este fin de semana, en Bahréin, comenzará la temporada 2023.