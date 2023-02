Formula 1: la cruda sentencia de Red Bull sobre el futuro de Checo Pérez

Sergio Pérez fue el más veloz luego de los test que la Fórmula 1 realizó en Bahréin, donde el próximo domingo se levantará el telón de una nueva temporada, pero pudo haberlo visto desde abajo o quizás en otro equipo. Es que, durante uno de los capítulos de la actual temporada de Drive To Survive, Cristian Horner reveló que dudaron de estirar su contrato por una cruda razón.

La frase, que la expresa durante una charla con su esposa, marca lo que suele ocurrir en una categoría donde el segundo piloto es simplemente un número y totalmente descartable pese a su nobleza o trabajo en equipo. En las imágenes comienza hablando Geri Halliwell, cantante de las Spice Girls, quien le dice a su marido: "Checo demostró ser un compañero digno, ¿no es así?".

Horner habla con Checo.

Sin embargo, con la verborragia que lo caracteriza, el director de Red Bull responde: "Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocia. Le queda un año de contrato, y si para la primavera no lo logra, tendremos que busca a otro. Sabe cuál es su trabajo. También sabe que debe trabajar en equipo".

"Fue un fiel escudero de equipo, al comienzo del 2022 tuvo un par de carreras difíciles. Eso es preocupante. Contratar a Checo fue un riesgo. Tiene 32 años, está en la última etapa de su carrera, y a veces, como director de deportivo del equipo, debes tomar decisiones importantes", agrega Horner en otro tramo de la serie.

Max Verstappen también habla de Pérez y asegura que la Fórmula 1 es un deporte en el que si no das el ancho pierdes tu asiento. "Tuve algunos compañeros: Pierre (Gasly), Alex (Albon). A veces fue difícil cómo se manejó el tema, pero por otro lado es muy simple, si no rindes estás fuera. Hay muchos otros pilotos talentos que también merecen una oportunidad", sentenció.

Finalmente, tras imponerse de manera magistral en Mónaco, Horner se convenció que merecía tener esa butaca y lo confirmó por dos años más en Red Bull. "Toda mi vida soñé con ganar en Mónaco. Lo logré y nadie podrá quitarme eso. Sigo en Red Bull, eso creo. Es lo que dice aquí", expresó Checo en aquella tarde inolvidable en el Principado.