Independiente visita a Atlanta con la premisa de volver a ganar

Un andar irregular es el que tiene Independiente Rivadavia en este amanecer de campeonato. A veces está en su día y lo gana al trote y en otras se relaja y lo superan ampliamente. Luego de un inicio para ilusionarse, las últimas dos derrotas en fila y con goleada en contra encendieron una luz de alarma puertas para adentro.

Hoy, la Lepra tendrá la oportunidad de volver a ser el de aquellas versiones deluxe en Mar del Plata con Aldosivi o en casa versus Mitre. Atlanta lo espera desde las 16 hs en un escenario donde el Bohemio pisa fuerte (un triunfo y un empate en sus dos presentaciones en casa). El objetivo: volver a enderezar el rumbo.

El entrenador Ever Demalde no podrá contra con Maximiliano Gagliardo, Luciano Abecasis ni Victorio Ramis (todos lesionados). En el arco, todo apunta a que Juan Cruz Bolado va a atajar en lugar del ex Barracas Central. Sería el estreno para el jugador de 25 años que también vistió las camisetas de Godoy Cruz y el Deportivo Maipú. A falta de Abecasis, el lateral derecho será Cristian Varela, que fue de arranque contra Tristán Suárez y aventaja a Petrasso. En lugar de Ramis, reaparecería Diego Tonetto, uno de los sobrevivientes de la temporada pasada, mientras que Santiago Moya tendrá nuevamente su chance tras el indulto por bajo rendimiento.

El tentativo tendrá para visitar al Bohemio el domingo desde las 16 horas tendrá a Juan Bolado en el arco, Cristian Varela, Santiago Moya, Mauro Maidana, Juan Elordi; Diego Tonetto, Franco Romero, Maxi González y Jonas Aguirre y arriba irán Álex Arce y Matías Reali.