Un exentrenador de Boca relacionó la salud de Ibarra con el mal momento del equipo: "No soy médico, pero..."

El presente futbolístico de Boca Juniors no es el mejor y la gran presión se encuentra sobre los hombros de su entrenador, Hugo Ibarra, principal apuntado por el bajo rendimiento del equipo en general, más allá de que algunos casos puntuales de jugadores que se encuentran por debajo de su nivel.

El miércoles, el entrenador debió abandonar la práctica tras sufrir una descompensación, y luego permaneció en la clínica durante la noche. El jueves se reincorporó a los entrenamientos y continúa realizando cambios para definir el equipo. Se relacionó el estado de salud con un cuadro de estrés y sobre esta situación opinó el ex director técnico de Boca, Alfio Basile.

Alfio Basile.

“Yo no soy médico, pero probablemente lo del Negro (Hugo Ibarra) haya tenido que ver con que no encuentra el equipo. O que lo encuentra cuando juega de local pero no de visitante", analizó Basile en diálogo con Los Más Grandes.

El exentrenador de la Selección argentina analizó el nivel técnico de los futbolistas del actual plantel y lo comparó con su equipo, en el que brillaba el actual vicepresidente del club: "(Ibarra) no tiene un Riquelme. Y no creo que vaya a tener un jugador como Román por mucho tiempo”.

Además, Basile agregó: "De Romero me gusta su técnica, pero no lo veo bien futbolísticamente. A mi me encanta Fabra, aunque algunos lo quieran sacar del 11, es un jugador que siempre estaría en mi equipo. Es el mejor jugador de Boca".