Qué dijo Rafa Di Zeo, jefe de la barra de Boca, de su relación con Riquelme: "Siempre fue…"

Rafael Di Zeo apareció en escena para dejar frases y revelar detalles del mundo Boca. Habló de Macri, de Ricardo Gareca, de Lionel Messi y también contó como es su relación con Juan Román Riquelme, actual vice del club. En una entrevista con el periodista Pablo Carrozza, expresó: "Cuando Riquelme dijo lo que dijo fue un momento distinto al de hoy, yo estaba detenido".

"Por algo Riquelme dijo eso. Aparentemente no era el trato como tenía que ser. Si él se sintió incómodo por algo que pasó, y no quiso gritar el gol con la gente... Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Si al tipo lo tratás mal o hacés cosas que al tipo no le gustan, tiene todo su derecho en hacer lo que quiera hacer".

"Mi relación con él siempre fue buena, nunca tuve mala relación. Hoy no tengo su teléfono ni el tiene el mío, no preciso hablar con él. ¿Para qué voy a hablar", se preguntó Rafa que, durante la charla, expresó el motivo por el que Ricardo Gareca no es ni será entrenador de Boca. "Gareca no es técnico de Boca porque él prefirió irse a River cuando estaba en Boca", confesó.

"No quiso jugar en Boca, ganar algo en Boca ni ser ídolo de Boca. La culpa no es de nosotros. No lo queremos porque prefirió a River y no a Boca, yo no me olvido de lo que pasó. El Abuelo tampoco se olvidó. Él era el que manejaba en ese momento la situación y obvio que lo vamos a hacer respetar. Hasta el día que estemos nosotros, lo vamos a hacer respetar", cerró.

Semanas atrás, Rafael Di Zeo fue absuelto junto a otros dos miembros de la barra, en el marco de un juicio por el crimen a balazos de dos hinchas, ocurrido en julio del 2013 en las inmediaciones del estadio del club San Lorenzo de Almagro. La decisión, tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 13, benefició también a Cristian Fido de Vaux y a Walter Tintín Coronel.