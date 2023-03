El pedido "desesperado" del creador del hit Muchachos que fue furor en el Mundial: "Me gustaría tener..."

¿Qué se siente ser el autor intelectual del hit más cantado por la hinchada, pero no poder ir al estadio? Es una pregunta que bien podría responder Fernando Romero, el creador de la célebre canción "Muchachos", que se convirtió en la referencia de la tribuna de la Selección argentina en el mundial.

El joven, como la gran mayoría de hinchas de este país, no logró sacar su entrada para el partido de la albiceleste contra Panamá el próximo jueves en el estadio Más Monumental. "Hice la fila con mi celular y compu... Mi esposa, mi papá y hermano lo mismo, pero ninguno pudimos conseguir. No pude conseguir ningún tipo de entada", señaló el joven al diario Olé.

El partido más esperado de los últimos años de la Selección argentina, como era de esperarse, contó con una altísima demanda a la hora de la venta de entradas. Para una capacidad de poco más que 83 mil personas, había más de 130 mil solicitudes de acreditaciones de prensa, y unos 1,4 millones de personas en la fila virtual de la plataforma que ofrecía las entradas.

El "Muchachos" marcó la unión entre el equipo campeón del mundo y los privilegiados que viajaron a Qatar.

Ante esta demanda, era lógico que la mayoría de los que desearon tener su entrada no pudiesen conseguirla. Sin embargo, Romero no es un hincha más. Consultado sobre la posibilidad de que la AFA le permita el ingreso, respondió: "No soy de manguear, nunca mangueé nada, ni antes, ni durante, ni en ninguna nota ni nada. Pero sí me gustaría tener un contacto, saber que ellos saben de mi existencia, que saben quién soy, la posibilidad de hablar con alguien de AFA, dirigentes, jugadores o quien sea. No pude contactarme con nadie y la verdad que para mí es un sueño eso, me gustaría poder cumplirlo. Si se diera el contacto y no la entrada, por ahí uno podría cumplir algo de lo que desea, pero obvio que si aparece una entrada la usaré".

El joven, hincha de Racing y profesor de una escuela secundaria, tendrá que ver el partido por televisión. Eso sí, con el volumen bien alto para escuchar cómo la gente corea el "Muchaaaaaachos" de su creación. "Con respecto a quedarme afuera, no fui al Mundial, hace bastante que no voy a ver a la Selección. Me encanta que la gente cante la canción, obvio que me gustaría estar en el partido, como a los 45 millones de argentinos, pero también sé que la posibilidad es muy chica y que a veces es complicado el tema de las entradas. Me gustaría poder conocerlos, charlar, tener un instante de conversar con ellos, con cualquiera. Si aparece una entrada será bienvenida, pero si no aparece seré feliz como vengo", cerró.