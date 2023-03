Rumor bomba en Francia sobre Messi y el PSG

La renovación de Lionel Messi con el Paris Saint Germain (PSG) se enfría cada vez más. En las últimas horas informaron que el argentino no se había entrenado con el plantel, hecho que se produjo luego de que se conocieran las exigencias que impuso el rosarino para renovar su contrato y a pocos días de enfrentarse contra Rennes, por la fecha 28 de la Ligue 1.

"Todavía no sabemos el motivo, pero Lionel Messi no participó del entrenamiento. A tres días del recibimiento del Rennes, en el marco de la jornada 28 de la Ligue 1, Christophe Galtier ve diezmada su plantilla", señaló L'Equipe. Paris Saint Germain mantiene la intención de renovar el vínculo del capitán de la Selección argentina (vence el próximo 30 de junio), pero la prensa francesa aseguró hoy que el club "no está dispuesto" a cumplir con las "exigencias" del astro.

El futuro de Messi sigue siendo una incógnita.

Según RMC Sport, ambas partes mantienen un "principio de acuerdo" y están "en negociaciones" aunque todavía restan "detalles por resolver". Uno es si las partes activan el año adicional que está en una de las cláusulas del vínculo anterior o se arma uno nuevo. En caso de un nuevo contrato, el mismo medio informó quiere cobrar un salario similar al de Kylian Mbappé.

En este punto existirían diferencias ya que PSG "no está dispuesto" a ceder en las exigencias del futbolista. Incluso afirman que "no todos están convencidos dentro del club" de renovarle. Sin embargo, el mismo medio explica que Messi tampoco estaría convencido sobre el camino que está tomando el club, sobre todo por su entrenador, Christophe Galtier.

Por otro lado, el diario As, de España, publicó hoy una nota con una cita de un supuesto integrante del grupo "Collectif Ultras Paris", que ocupa una de las cabeceras del estadio Parque de los Príncipes, en la que adelanta que Messi "será silbado" en el partido del próximo domingo ante Rennes en el reencuentro con el público luego de la eliminación de la Champions.