La terminante frase del presidente de LaLiga sobre el regreso de Messi a Barcelona: "Quiero que..."

Lionel Messi no decide, o al menos no lo ha revelado, qué será de su futuro. En París las negociaciones para la renovación de su contrato con el PSG se siguen dilatando y hay clubes que esperan ansiosos conocer qué pasará. Son muchos los que anhelan verlo nuevamente con la camiseta del Barcelona y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lanzó una frase que ilusionó a todos.

"Quiero que Messi esté en el Barcelona. Es el mejor de la historia. Además, la marca Barça se vería reforzada y la de LaLiga, también. Si el Barça se coloca con una masa salarial de 400 millones, podría ficharlo. Pero es muy complicado bajarla”, expresó durante el foro Defensa del ecosistema del fútbol europeo, organizado por La Vanguardia en su ciclo Foros de Vanguardia.

El Barcelona tiene la solución para contratar a Messi.

En la misma línea, agregó: "Tiene una solución; recortar en gastos, aumentar beneficios… lo de las palancas ya no funcionará. Lo de CVC, no he criticado al Barça por no estar en CVC. Lo que sí critico es que se comprometieron y luego no firmaron. Si el Barcelona tiene problemas, la Liga es corresponsable. Cuando Bartomeu era presidente, ya había Fair Play de la Liga".

"El Barcelona siempre estaba en lo máximo. El Madrid no. Qué pasa, si vas siempre en el tope y llega una pandemia, te viene el problema que tiene ahora. El Madrid no tiene ese problema porque en los últimos años han tenido grandes beneficios", continuó y aseguró: "Yo creo que el Barça no ha comprado a los árbitros. Sin embargo, lo que hay que explicar con claridad son los pagos a Negreira, que fue vicepresidente del CTA. El daño reputacional que tiene el Barça y tiene la Liga es tremendo".

Mientras tanto, Messi y PSG siguen nogociando la renovación. Según RMC Sport, ambas partes mantienen un "principio de acuerdo" y están "en negociaciones" aunque todavía restan "detalles por resolver" ya que "no todos están convencidos dentro del club" de renovar el contrato del rosarino.