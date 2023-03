La autocrítica de Gago pese al triunfo de Racing ante Unión: “Lo que me preocupaba era…”

Racing hizo los deberes fuera de casa y venció a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de abril. De esta manera, la Academia llegó a los 14 puntos en la Liga Profesional y se posicionó a tan solo dos unidades de San Lorenzo, único líder del torneo, que el próximo lunes visitará a Newell's.

Post partido, Fernando Gago enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y no ocultó su preocupación sobre la actuación de su equipo en el campo de juego. Pese a jugar con un hombre más durante 70 minutos, el elenco de Avellaneda sufrió el empate transitorio del dueño de casa, quien además contó con varias situaciones claras de gol.

"Creo que hay una característica que tienen los chicos y es que no pierden la paciencia. Volvieron a insistir y volvieron a intentar jugar. Lo que me preocupaba eran las transiciones, donde ellos nos podían generar una contra a un equipo que tenía superioridad. No era que estábamos mal parados", manifestó el DT de Racing.

Además, sobre el nivel de su equipo, Gago añadió: "Creo que en el segundo tiempo tuvimos más juego y paciencia que en el primer tiempo. Tuvimos más paciencia y la posibilidad de encontrar las situaciones donde había más espacio. A un equipo que está posicionado bajo hay que invitarlo a salir para poder lastimarlo. Durante los primeros 15 minutos nos faltó finalización y profundidad. El partido daba la sensación de estar controlado"

Para finalizar, el director técnico de Racing fue consultado sobre una de las grandes polémicas de la noche. A instancias del VAR, Nicolás Ramírez dio marcha atrás y anuló el gol del local debido a que la pelota no había cruzado la línea de meta. "No, yo ahí no la veo. Para ser sincero no la veo. Los chicos en el banco me habían dicho que no había entrado. Yo todavía no la ví", sentenció Gago.