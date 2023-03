Independiente Rivadavia sufre con el karma de las lesiones

El dolor de cabeza es el síntoma que persigue a Ever Demalde. El entrenador de Independiente Rivadavia no logra estar tranquilo porque las lesiones no dan tregua. Luciano Abecasis no llega a recuperarse y seguirá afuera, Pipe Ramis volvió a sufrir una lesión y ahora se suma a la lista de malas a Maximiliano Gagliardo.

Por sendas dolencias y por otras decisiones tácticas, el deté azul jamás repitió un equipo de una fecha a otra, lo que marca dos temas importantes: el primero, la enfermería que no da tregua. La segunda, que varios han tenido un rendimiento tan irregular que no los ha sostenido en el once titular.

En el arco, todo apunta a que Juan Cruz Bolado va a atajar en lugar del ex Barracas Central. Sería el estreno para el jugador de 25 años que también vistió las camisetas de Godoy Cruz y el Deportivo Maipú. A falta de Abecasis, el lateral derecho será Cristian Varela, que fue de arranque contra Tristán Suárez y aventaja a Petrasso. En lugar de Ramis, reaparecería Ham, por quién vuelve a apostar Demalde tras relegarlo al banco en la última fecha.

El tentativo tendrá para visitar al Bohemio el domingo desde las 16 hs tendrá a Juan Bolado en el arco, Crisian Varela, Facundo Giacopuzzi, Mauro Maidana, Juan Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Maxi González y Jonas Aguirre y arrireba irán Álex Arce y Matías Reali.