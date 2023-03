El tremendo elogio de Nicolás Figal a Juan Román Riquelme: "Nadie..."

Este domingo, desde las 19, Boca Juniors recibirá a Instituto en la Bombonera. Luego de la derrota ante Banfield, el pasado fin de semana en condición de visitante, el Xeneize buscará dar vuelta la página. Durante la semana, uno de los temas que encendió las alarmas fue la internación de Hugo Benjamín Ibarra, quien a las 24 horas fue dado de alta.

Tras la caída ante el Taladro, el Negro aún no termina de confirmar el equipo titular. A lo largo de los entrenamientos probó con diferentes variantes Una de las fijas en todos sus posibles alineaciones, es la presencia de Nicolás Figal. El defensor central, producto de sus buenas actuaciones, se ha convertido en uno de los inamovibles semana a semana.

En este contexto, el hombre surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda, habló en exclusiva con el Canal de Boca y se refirió a la felicidad que le genera defender los colores de Boca: "Representar esta camiseta es un orgullo. La gente me demuestra todo el cariño en las redes sociales.No les di nada a comparación de lo que nos dan ellos. Quiero ganar muchos títulos con este club, si bien ya llevo tres. Sé que les puedo dar más y ellos se merecen más”.

A la hora de hablar sobre la figura de Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la historia del club, Figal soltó: Le tenemos mucho respeto. Cada vez que viene a hablarnos es muy importante, nadie entiende este juego como él. Dentro de la cancha entendió todo, la veía desde arriba. Cuando yo estuve lesionado siempre me mandó mensajes y se preocupó, y eso para el jugador es muy importante porque los protagonistas somos nosotros. Él sabe que si nosotros estamos bien el club va a estar bien".

Para finalizar, entre risas, se refirió a la tierna imagen que se viralizó tras los festejos de la Supercopa obtenida por Boca. En las mismas, se pudo ver a su hija de la mano con el hijo de Frank Fabra. "Está complicado... salí hasta en Utilisima, es increíble. Me mandaban mensajes hasta de Miami, me cargan por eso. Yo le dije a Frank, yo te la mando a Colombia, pero después no quiero devolución, que la mantenga él”, sentenció Figal.