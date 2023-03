Un ex Boca le bajó el precio al nivel de Erling Haaland: "No es..."

La exhibición de Erling Haaland en la goleada del Manchester City contra el RB Leipzing, le dio la vuelta al mundo. El noruego convirtió cinco de los siete goles de su equipo y se sumó a Lionel Messi y Luiz Adriano como los únicos futbolistas de la historia de la UEFA Champions League en convertir dicha cantidad de tantos en un mismo partido.

En este contexto, quien se refirió a la actuación del goleador fue Pablo Mouche. El atacante, surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, dijo presente en la pantalla de TyC Sports y se refirió a las características del hombre de 22 años, quien llegó a los 33 goles en apenas 25 partidos en la competencia internacional.

Mouche habló sobre el estilo de juego de Haaland.

“Me parece un goleador fantástico, pero crack no es. No es crack. Es un goleador fantástico, descomunal, va a seguir rompiendo récords, pero me gusta otro estilo. Crack es magia, fantasía, más completo”, comenzó el actual jugador de Atlanta, equipo que milita en el torneo de la Primera Nacional.

A la hora de defender su postura, Pablo Mouche comparó el juego de Haaland con el de Sergio Agüero. “¿Hacía goles? Millones. Y es crack. ¿Por qué? Era habilidoso, desequilibrante, se sacaba dos o tres tipos de encima. Era mil veces más jugador”, añadió el exjugador de Arsenal, Lanús y Banfield, entre otros.

Para finalizar, el delantero de 35 años, sentenció: “Es una opinión mía, personal, a gusto de Pablo Mouche. Haaland es un goleador fenomenal. Ahora, no es crack. Agüero es crack”.