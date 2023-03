La insólita confesión del Mono Burgos sobre el zodíaco en el armado de sus equipos: "Busco a ver si..."

Germán Adrián Ramón Burgos es uno de los personajes más atractivos del fútbol argentino. No solo por su destacada carrera profesional como jugador, asistente técnico y entrenador; sino por su llamativa personalidad que cada tanto deja un importante título. Esta vez se viralizó una entrevista que le brindó al medio Relevo, donde habló de la importancia que le otorga a los signos del zodiaco para armar los equipos que dirige.

"Busco los signos y ver si se conectan como está escrito. Me he dado cuenta de algo a través de los años y relaciones… Piensa en tus cinco personas más cercanas, y verás que se repiten los signos. Con los que conservas amistad, amor, peleas… Me gusta analizar cómo se interrelacionan los jugadores, a veces fallas. Yo siempre tengo relación con Aries, Piscis y Tauro. El Cholo (Simeone) es de Tauro. Es con ellos con los que tengo mayor amistad", señaló Burgos sorpresivamente duranta la charla.

Después se refirió a la influencia de los signos en el talento de los jugadores: "Busca de qué signo son Pelé, Maradona y Francescoli. Todos son Escorpio, personas líderes, pasionales y con carácter, como mi hija. Ve un perro abandonado y llora, y al poco sale como un huracán, sienten todo mucho, son muy sensibles. Teníamos a Saúl en el Atleti, por ejemplo".

Burgos tuvo su último paso como entrenador en el Aris Salónica.

El ex ayudante de campo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid confesó que recomendaba asociaciones en sectores puntuales de la cancha basadas en la afinidad zodiacal. "Es lo primero que hacía. Era una idea mía. Hay que buscar los signos más compatibles en un grupo, se asemejan quiénes son los líderes, como los Escorpio y Tauro, y necesitas a un Piscis como Godín. Luego tenés que observar. Para crear un equipo Menotti decía que son pequeñas sociedades de 2-3-4 jugadores, y a veces de uno solitario. Tenés a los alegres, tímidos, los que solamente piensan en ganar, otros con miedo hasta que enfrentan el peligro. Están los que traen la banana al que la pide, el que se queda después de la cena, o juegan a las cartas, en los viajes, dónde se sienta cada uno, quiénes comparten habitación. Así que nosotros perfilamos a la persona para saber lo que te puede dar, y me agarro del signo para saber los equilibrios emocionales del equipo", señaló.

Y advirtió luego: "Porque tampoco tengo otra cosa de dónde agarrarme".

El exarquero de la Selección argentina es de Aries, y se tomó el tiempo para analizar a los de su signo con un claro ejemplo: "Necesitas de todos. Pero yo sé lo que va a hacer el Aries: intentar conseguir todo, no va a flaquear en ningún momento. Los análisis primarios te ayudan a crear las sociedades. Sabes quién puede estar más nervioso en algún momento. Diego Costa te enervaba al equipo y a la afición y volvía loco a los rivales. Se llevaba a sí mismo hacia una autoexpulsión Pero levantaba al que no estaba metido en el partido, porque a veces tenés gente que se distrae, y él los despierta. Luego fue conociendo su tope para que no le expulsaran, aunque amarilla siempre tenía".

El Mono Burgos "sueña" dirigir en Atlético de Madrid, River Plate o a la Selección. Confiado, apeló a los signos de nuevo: "Tengo sueños que se pueden realizar, pero el fútbol tiene sus tiempos y determinará si corresponde o no. Soy de Aires: si no pasa por la pared, la rompe con la cabeza".