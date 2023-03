Ibarra se fue en ambulancia de la práctica de Boca por un problema de salud: qué le pasó

El próximo domingo, desde las 19, Boca recibirá a Instituto en la Bombonera. Pensando en dicho encuentro, el Xeneize se entrenó este miércoles por la mañana pero, no todas fueron buenos noticias. Hugo Benjamín Ibarra se descompuso al llegar y debió ser retirado en ambulancia.

En la pantalla de TyC Sports, Tato Aguilera se refirió a la situación del director técnico: "Hugo Ibarra tuvo que dejar la práctica de esta mañana en el predio de Ezeiza. Se sentía muy descompuesto, tuvo un sangrado en su nariz y los médicos, después de revisarlo, llamaron a la ambulancia".

"Fue trasladado a una clínica de la zona. Me cuentan que está bien, que no tiene nada grave. Por precaución Ibarra no se encuentra en el predio y está internado", añadió el mencionado periodista sobre el complicado momento que le tocó atravesar al director técnico de Boca.

"Se sentía muy descompuesto, dolor de cabeza permanente, algo de sangrado en su nariz y es por eso que el cuerpo médico y el DT decidieron llamar a una ambulancia. Por control, lo llevaron a una clínica de la zona. Ibarra está bien, no tiene nada grave". sentenció Aguilera.