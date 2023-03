El mediático exfutbolista que la rompe en España y recomendó a Beltrán para el Real Madrid: "Es el cañón cordobés"

Lucas Beltrán fue la gran figura de River en la goleada ante Godoy Cruz y ya se empieza a hablar de él en Europa. El delantero marcó dos de los tres tantos millonarios y generó que un columnista del programa español "El Chiringuito" realice una publicación en las redes sociales para "despertar" al Real Madrid.

"Real Madrid, este es el número 9 del tránsito, el cañón cordobés, 21 años y un futuro brutal. Beltrán del River Plate. Espero que no se repita un caso como el de Julián en el City que se escapó por chatarra. Este es mi regalo, un número 9", escribió el mediático Jorge D'Alessandro, ex arquero de San Lorenzo y el Atlético de Madrid.

Su frase tiene que ver con que el Araña estuvo en la cantera del Merengue cuando tenía diez años y, pese a convencer a todos con su talento, se terminó volviendo al país. Minutos antes del mensaje directo a la Casa Blanca, D'Alessandro ya había enloquecido viendo al delantero y escribió: "BELTRÁN, BELTRÁN, BELTRÁN".

Luego del triunfo en el Monumental, Enzo Pérez habló sobre el cordobés y comparó su tarea con la de Álvarez: "No me gusta comparar, pero son similares. Marcelo (Gallardo) lo esperó a Julián e hizo que sea lo que es hoy a nivel mundial. Si Lucas sigue como está, no tengo dudas de que seguirá creciendo en su camino".

El atacante de 21 años, debido a sus buenas actuaciones cada vez que tuvo minutos, tiene casi asegurado un puesto como titular en el once de Martín Demichelis, en una posición en la que compite con futbolistas de renombre como el colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón.