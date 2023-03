El jugador de la Scaloneta que sueña con terminar su carrera en San Lorenzo y Rosario Central

Ángel Correa ilusionó a los hinchas de San Lorenzo y Rosario Central. El futbolsita del Atlético Madrid habló con el sitio Goal y, entre otras cosas, expresó el deseo de volver al fútbol argentino para ponerse las camisetas de los mencionados equipos. El delantero surgió de la cantera del Ciclón y reconoció que jugar en Arroyito también está en sus planes.

"Me gustaría volver al fútbol argentino. Uno nunca sabe cómo son las vueltas del fútbol, pero me gustaría devolverle un poco todo lo que me dio San Lorenzo. Desde los 12 años que jugué ahí y pude debutar. Soy agradecido y quiero devolverle eso. Me gustaría también jugar en Rosario Central porque soy hincha y en honor a mi papá que está en el cielo y siempre quiso eso", confesó.

Luego habló de sus días en las inferiores azulgranas y contó que tiene una gran relación con el papa Francisco: "Yo estaba en las Inferiores e iban a inaugurar una capilla. Dijeron que iba a venir Francisco. A los 2 años salió que iba a ser el Papa. Tomé la comunión con él. Verlo como el Papa es algo lindo. Él se acuerda muy bien de ese día porque es hincha de San Lorenzo".

También recordó cómo vivió el llamado para estar en la Copa del Mundo: "Fue raro al principio, estaba muy triste porque tenía la ilusión de ir desde un principio. Venía de estar en la Copa América 2021, en todo el proceso, y quedar ahí fue un golpe muy duro. Me había ido para Argentina para despejarme, volver al barrio, encontrarme conmigo mismo y estar con mi familia y amigos".

"Lamentablemente pasaron las lesiones de mis compañeros y pude ir con Thiaguito (Almada) para ser parte de eso único que se logró en Qatar que fue lo máximo. La verdad que muy feliz", explicó y, para cerrar, se refirió a Messi: "Era lo que él quería, lo que anhelaba: ser campeón del mundo con Argentina. La verdad que conseguirlo así, de esta manera y con el Mundial que hizo, fue algo magnífico. Es lo máximo para un futbolista".